В Польше задержали летевшую со скоростью 200 км/ч на маникюр украинку

В Польше произошел инцидент с участием гражданки Украины, которая решила, что красота требует не только жертв, но и грубого нарушения правил дорожного движения, сообщает телеканал wPolsce24.

23-летняя девушка, проживающая в Варшаве, была остановлена полицией на трассе S12/S17, когда мчалась в направлении из Люблина в столицу со скоростью почти 200 километров в час. Это превышение оказалось критичным, так как на данном участке дороги разрешено двигаться не быстрее 120 км/ч.

Причину столь опасного вождения нарушительница объяснила максимально прозаично — она спешила на запись к мастеру по маникюру. Правоохранителей такое оправдание не впечатлило, и они выписали девушке максимально возможный штраф за данное правонарушение. Ей придется заплатить 2500 злотых, что эквивалентно примерно 55 тысячам рублей. Кроме того, на ее счету появилось 15 штрафных баллов. Полицейские также предупредили горе-гонщицу, что повторное аналогичное нарушение в ближайшие два года обойдется ей уже в 5000 злотых (около 109 тысяч рублей).

Польские журналисты, освещавшие этот случай, не удержались от иронии, заметив, что этот визит к мастеру, судя по сумме штрафа, стал самым дорогим маникюром в жизни нарушительницы.