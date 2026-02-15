В Норильске в результате пожара скончался человек

В городе Норильск в результате пожара скончался человек.

Возгорание произошло в многоквартирном доме, расположенном на улице Металлургов. Как можно судить по видеоматериалам, опубликованным в социальных сетях, огонь охватил жилое помещение на одном из первых этажей. Жители дома призывали о помощи и сообщали о затрудненном дыхании.

Согласно информации, предоставленной Министерством по чрезвычайным ситуациям, для ликвидации пожара было задействовано 10 единиц техники и 33 сотрудника пожарной охраны. Из здания, построенного из панелей, удалось эвакуировать 63 жильца. По предварительным данным, имеется один погибший мужчина. Также сообщается о пострадавшей женщине.