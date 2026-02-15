В Кузбассе загорелся поезд

В Новокузнецке по неизвестной причине воспламенился тепловоз угольщиков.

В воскресенье, 15 февраля, около 17:00 в Новокузнецке загорелся поезд, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

– На станции Листвяги на железнодорожном пути необщего пользования ООО "Сибэнергоуголь" при выполнении маневровых работ произошло возгорание тепловоза, – сказали в ведомстве.

О наличии пострадавших не сообщается.

Пожар уже ликвидировали, но его причину ещё устанавливают. Прокуратура и следственные органы начали проверку.