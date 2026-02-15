Стали известны детали инцидента с лифтом в Новой Москве, где пострадала мать с ребенком

Выяснились подробности ЧП в жилом комплексе «Новое Внуково» в Новомосковском административном округе, где в результате неисправности лифта пострадала женщина с полуторагодовалым сыном. Ребенку теперь требуется помощь неврологов, а сама родительница никак не может прийти в себя после стресса.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», 10 февраля местная жительница с младшим сыном возвращалась с прогулки. Семья, где воспитываются трое детей, живет на 10-м этаже. На вызов приехал пассажирский лифт (к слову, ранее жильцы уже жаловались на его работу). Когда подъемник доехал до 9-го этажа, то раздался странный стук, и внезапно лифт начал движение в противоположном направлении. В районе 8-го этажа он резко остановился (судя по всему, сработали стопперы), и малыш упал. Кнопка вызова диспетчера при этом не работала. Застрявших пассажиров вытащили экстренные службы. От пережитого ужаса женщина села на подоконник, ее трясло.

Ребенка госпитализировали. К счастью, на мальчике была шапка, поэтому травмы оказались не столь серьезными - медики зафиксировали ушибы мягких тканей головы. В ближайшее время малыша покажут неврологу, так как его поведение изменилось — он стал беспокойным и плохо спит.

Примечательно, что злополучный лифт в тот же день не отключили, а продолжили эксплуатировать, что вызывает возмущение жителей.

На следующий день после инцидента родительница почувствовала недомогание и была вынуждена обратиться за медпомощью. Врачи диагностировали ушибы и сотрясение мозга, назначили лечение.

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента с лифтом в Новой Москве.