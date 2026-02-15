Автомобиль упал в реку Сахрай в Адыгее

По данным "ren.tv", На окраине поселка Усть-Сахрай, расположенного в Майкопском районе Адыгеи, легковой автомобиль с находившимися в нем людьми упал в реку Сахрай. По информации, распространенной пресс-службой МЧС региона через социальную сеть MAX, в автомобиле находилось шесть человек. Четверым удалось самостоятельно выбраться на сушу. Судьба двоих пассажиров, мужчины 1988 года рождения и подростка 2008 года рождения, оставалась неизвестной.

Спустя некоторое время, как указано в сообщении, спасатели обнаружили и вывезли тела двух погибших пассажиров. В поисково-спасательных мероприятиях участвовали 28 специалистов и шесть единиц техники, среди которых было одно судно.

Напомним, что 15 февраля в Санкт-Петербурге произошло иное дорожно-транспортное происшествие: водитель Porsche, пытаясь скрыться от полиции, прорвал ограждение Летнего сада. В результате этого инцидента водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не пострадал, однако четверо его пассажиров получили травмы средней тяжести. Среди пострадавших были молодые люди 18 и 19 лет, а также две девушки, одна из которых, 16-летняя, является несовершеннолетней.