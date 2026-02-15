Крупный пожар вспыхнул в многоэтажном доме, есть жертвы

В Норильске произошел смертельный пожар в общежитии, расположенном на улице Металлургов, 19. Возгорание началось на втором этаже здания, мгновенно создав угрозу для жизни десятков людей. Огонь быстро распространялся, заполняя коридоры и комнаты густым дымом, который стал главной опасностью для жильцов. Детали сообщает тг-канал Kras Mash.

Находившиеся в своих квартирах люди в панике пытались спастись. Чтобы не задохнуться от удушливого дыма, проникающего в помещения, некоторым жильцам пришлось прибегнуть к крайним мерам. Люди выбивали окна, чтобы не задохнуться. Спасатели, оперативно прибывшие на место, приступили к масштабной эвакуации.

Пожарным удалось вывести из горящего здания на улицу 75 взрослых и 8 детей. Все они избежали серьезных травм, но испытали сильнейший стресс. Однако без жертв не обошлось: один мужчина погиб в огне. Еще одна женщина пострадала. Ее госпитализировали в ближайшую больницу.

В настоящий момент на месте происшествия продолжают работу сотрудники МЧС, следователи и дознаватели. Им предстоит установить точную причину возгорания, оценить ущерб и дать правовую оценку действиям ответственных за пожарную безопасность лиц. Прокуратура Норильска также организовала проверку по факту гибели человека.