Дети погибли во время катания с горки

Страшная трагедия произошла в Шалинском районе Свердловской области. Два мальчика 8 и 9 лет погибли, когда на них сошел снег с горки. Дети приехали погостить к своим бабушкам в деревню Сылва и решили покататься на тюбинге с местного огромного сугроба. В тот момент, когда ребята начали спуск, снежная масса пришла в движение и накрыла их полностью, не оставив шансов выбраться самостоятельно. Подробностями делится тг-каналE1.RU.

Обстоятельства гибели детей уже устанавливаются следственными органами. Известно, что один из мальчиков учился в первом классе и проживал в Екатеринбурге. Второй ребенок, которому было 9 лет, посещал третий класс школы в поселке Шаля. Оба приехали в деревню навестить родственников, и этот визит обернулся непоправимой утратой для семей.

Бабушка одного из погибших забеспокоилась, что внука долго не нет и отправилась его искать. Сначала женщина наткнулась на тюбинг, валявшийся на снегу, а затем обнаружила и самих мальчиков, полностью погребенных под снежной массой. Она немедленно попыталась откопать детей, но спасти их уже не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих несовершеннолетних. В рамках расследования предстоит установить точные обстоятельства происшествия.