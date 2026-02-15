Четыре человека пострадали при пожаре на нефтяной скважине под Самарой

Четыре человека пострадали при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, причиной пожара якобы стала разгерметизация скважины. Работы проводились около 11 часов по местному времени. Возникший пожар удалось потушить за 20 минут.

Как пишет Shot, пострадавших госпитализировали — трое из них в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. На месте происшествия работают экстренные службы, говорится в публикации.

Однако официального подтверждения информации о пожаре не поступало.

Несколько дней назад на производственном здании в городе Электроугли городского округа Богородский произошел пожар. В пресс-службе Главного управления МЧС России по региону уточнили, что возгорание началось по адресу улица Заводская, дом 6. В ликвидации пожара задействованы 44 человека и 14 единиц специализированной техники.