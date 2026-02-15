СК возбудил уголовное дело из-за избиения школьницы в российском городе

В Кургане следователи возбудили уголовное дело о халатности после инцидента с жестоким избиением школьницы в одном из учебных заведений Заозерного района.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России, поводом для проверки послужила публикация в средствах массовой информации, в которой рассказывалось о нападении ученика на одноклассницу прямо в стенах школы. Дело возбуждено по статье 293 УК РФ, и председатель СКР уже запросил доклад о ходе его расследования.

По имеющимся данным, конфликт произошел на перемене: мальчик дважды ударил девочку кулаком по лицу, а когда она упала, принялся наносить удары ногами. Со слов бабушки пострадавшей, мать предполагаемого обидчика работает учителем в этой же школе. В администрации города ранее сообщали, что проводится внутренняя проверка, а сами ученики якобы примирились.

Следствию предстоит проверить все обстоятельства произошедшего и дать правовую квалификацию действиям (или бездействию) педагогов и администрации школы.