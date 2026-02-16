В Курской области девушка перевела 400 тысяч рублей, «спасая» счета отца

"Курские известия" сообщают, что 20-летняя жительница региона перевела 400 тысяч рублей мошенникам, по их указке не общаясь с родителями.

© Российская Газета

Инцидент произошел в Железногорске. В полицию обратился мужчина, который сообщил о пропаже дочери. Вместе с девушкой пропали мобильный телефон мужчины и его банковские карты.

Вскоре выяснилось, что девушка стала жертвой мошенников. Преступники использовали уже отработанный алгоритм: они сообщили девушке, что курьер доставит ей цветы, и предложили назвать смс-код. Она сообщила эту информацию.

Затем девушке поступил звонок с другого номера. Неизвестные сообщили о взломе аккаунта Госуслуг и сообщили, что теперь ей необходимо "задекларировать" свои деньги. Расспрашивали они и о средствах на счетах родителей студентки.

Позже неизвестные снова позвонили и рассказали, что кто-то похитил реквизиты банковского счета ее отца и ей нужно срочно изменить их в Орле. Девушка взяла карточки и телефон родителя и на такси поехала в соседний город.

Убежденная, что общается с настоящими специалистами, студентка под их диктовку перевела на счета неизвестных свои и отцовские деньги в сумме 400 тысяч рублей.

При этом злоумышленники рекомендовали девушке заблокировать номера знакомых, ни с кем не общаться и никому не рассказывать о происходящем. Только после перевода всех средств мошенники сказали студентке, что она может сообщить родителям о "спасении" денег.

Теперь в ситуации разбираются сотрудники курской полиции.