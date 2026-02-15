Мужчину завалило снегом во время чистки крыши в Подмосковье

В Куровском Орехово-Зуевского округа во время очистки крыши частного дома мужчину завалило снегом, сообщили спасатели. Через звонок в 112 поступило сообщение, и на место сразу выехала 243-я пожарно-спасательная часть.

Спасатели оперативно извлекли мужчину из-под снега и передали врачам скорой помощи. По их данным, травмы оказались несерьезными, жизнь пострадавшего находилась вне опасности.

В этот же день в селе Кривандино муниципального округа Шатура сотрудники ПСЧ-291 расчистили снег, сошедший с крыши дома одинокой пожилой женщины. Снег завалил вход в дом, и пенсионерка обратилась в службу спасения по номеру 112.

Спасатели подчеркнули необходимость осторожности при уборке крыш и напомнили, что следить за погодой и безопасностью крайне важно. Они отметили, что готовы прийти на помощь в любую минуту, передает «Мособлпожспас».

Ранее в подмосковной деревне Глазово девочек в возрасте четырех и пяти лет завалило снегом, в результате чего одной из них выбило зуб и ушибло руку, а другой — рассекло бровь. Детей долго искали в снегу, после чего их доставили в медицинское учреждение.