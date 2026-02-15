Ледяная глыба пробила голову россиянке при входе в магазин

В подмосковной Ивантеевке произошел очередной инцидент, связанный с падением снега и наледи с крыши здания. На этот раз жертвой стихии и халатности коммунальщиков стала молодая девушка. По информации Telegram-канала SHOT, ЧП случилось днем 15 февраля на Студенческом проезде, когда пострадавшая направлялась в один из местных магазинов.

Девушка уже приблизилась к зданию, когда с его крыши неожиданно сорвалась массивная ледяная глыба. Заметив опасность, она попыталась отскочить, но увернуться от стремительно падающей наледи не успела. Удар пришелся прямо в голову. От сильного столкновения пострадавшая упала на землю, а очевидцы происшествия немедленно бросились к ней на помощь.

Прохожие не растерялись и оперативно вызвали бригаду скорой помощи. До приезда медиков они старались поддержать девушку и оказать ей первую помощь, однако из-за характера травм самостоятельно поднять ее не решились. Прибывшие на место врачи диагностировали у пострадавшей серьезные повреждения и приняли решение о срочной госпитализации.

В настоящий момент девушка находится в одной из больниц Подмосковья. Информация о тяжести ее состояния и точном диагнозе пока не известен.

Россияне все чаще жалуются на свисающие сосульки и снежные шапки, однако коммунальные службы не всегда оперативно реагируют на угрозу. Теперь обстоятельства произошедшего в Ивантеевке, вероятно, станут предметом проверки прокуратуры и жилищной инспекции.