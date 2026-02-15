Стала известна возможная причина нападения мужчины на челябинский храм

Стали известны подробности нападения мужчины в челябинском храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Об этом сообщает Ural Mash.

Неизвестный мог напасть с ножом на двух женщин из-за замечания снять рюкзак. По предварительным данным, мужчине 25 лет, и он психически нездоровый.

Сейчас пострадавший задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений».

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина пришел в церковь на утреннюю службу и успел ранить сестру-послушницу и прихожанку.