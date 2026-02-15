Дома и магазины рушатся под толщей снега в российском регионе

Московская область оказалась во власти аномальной снежной стихии. За последние дни сразу несколько построек в разных округах региона не выдержали тяжести накопившихся осадков. Наиболее серьезные происшествия зафиксированы в Дмитровском, Воскресенском, Волоколамском округах и Павловском Посаде, где под давлением снежной наледи рухнули кровли частных домов и зданий популярных торговых сетей. Об этом пишет тг-канал Подмосква.

В Дмитровском городском округе обрушение произошло в магазине известной торговой сети. Кадры с места происшествия активно распространяются в социальных сетях, демонстрируя полностью сложившиеся конструкции. Схожий инцидент случился и в Павловском Посаде, где здание этой же торговой марки получило серьезные повреждения, не выдержав веса снежной шапки. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Ранее в Бабаихе сотрудников отпустили домой, заметив опасность, однако ночью кровля все же рухнула.

Не обошла стороной стихия и жилой сектор. В деревне Болотово под Воскресенском под тяжестью снега обрушились несущая стена и кровля одноэтажного дома. Почти одновременно, около 5 утра, аналогичное ЧП произошло в деревне Нефедово Волоколамского округа. Там сложилась крыша частного жилого строения. Спасатели оперативно прибыли на место, но, к счастью, обошлось без жертв.

Причиной серии обрушений специалисты называют аномальные погодные условия. Чередование снегопадов с оттепелями привело к тому, что снежные массы намокли и стали в разы тяжелее. По данным МЧС, резкое увеличение нагрузки на конструкции в сочетании с перепадами температур создает критическую ситуацию во многих регионах центральной России.

Синоптики предупреждают, что расслабляться рано. Уже завтра регион накроет мощный снегопад, который продлится сутки, а к концу недели ожидается трехдневный снежный шторм. Это означает, что нагрузка на кровли будет только расти, и список пострадавших построек может расшириться.

Всего с начала года в России зафиксировано около 50 случаев схода снега и наледи с крыш, жертвами которых стали 15 человек, в том числе двое погибших: мужчина в Новой Москве и ребенок на Щелковском шоссе . МЧС призывает граждан быть предельно внимательными, не приближаться к стенам зданий и сообщать об опасных участках в коммунальные службы.