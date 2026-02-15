Пожар в трех домах в Сергиевом Посаде после взрыва газгольдера потушили

Пожар, который охватил три жилых дома в подмосковном Сергиевом Посаде после взрыва газгольдера, потушили.

Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили в областном ГУ МЧС РФ.

— В 11:45 мск объявлена ликвидация последствий пожара, — передает сообщение ведомства ТАСС.

14 февраля в пресс-службе Следственного комитета по Московской области сообщили, что в частном доме в Сергиевом Посаде произошло обрушение кровли, которое повлекло за собой возгорание жилых помещений и газгольдера. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо обратились за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело.