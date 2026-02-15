Загадочно исчезнувшую юную россиянку нашли мертвой

В Челябинской области завершились поиски 19-летней девушки, пропавшей в начале февраля, сообщает "МК в Челябинске".

Девятнадцатилетняя Елизавета ушла из дома в поселке Зауральском вечером 2 февраля, направляясь к бабушке, но до места назначения так и не добралась. Когда тревога родных подтвердилась, к поискам подключились полиция, сотрудники МЧС, местные жители и сотни добровольцев из поискового отряда.

Масштабная операция продолжалась почти две недели с небольшим перерывом и была возобновлена 14 февраля.

Волонтеры проделали колоссальную работу: обследовали территорию площадью более 260 квадратных километров, преодолев пешком и на автомобилях свыше 2200 километров.

В мероприятиях ежедневно участвовали около 400 человек, которые выполнили более 180 различных задач. Для прочесывания местности применялись беспилотные летательные аппараты, снегоходы, а также привлекались кинологи с собаками.

«Это не мистика». Самая печальная версия исчезновения семьи Усольцевых

15 февраля появилось трагическое известие — девушку нашли погибшей. Обстоятельства ее гибели в настоящее время устанавливаются. Поисковики выразили соболезнования родным и близким погибшей, поблагодарив всех, кто не остался равнодушным и участвовал в поисках.