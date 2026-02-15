Мужчина с ножом напал на храм в Челябинске

В Челябинске мужчина с ножом совершил нападение на храм. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщает Baza.

© Вечерняя Москва

Отмечается, что вооруженный человек пришел в церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» во время утренней службы.

В результате нападения пострадали сестра-послушница и прихожанка: одну из них обработали повязкой, другой наложили швы, обе были госпитализированы, передает Telegram-канал.

Официального подтверждения информации пока не поступало.

В сентябре 2025 года в Челябинской области вынесли приговор священнику Игорю Ефремову, который зарезал прихожанина. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Инцидент произошел в октябре 2024 года. Священник храма Тихвинской иконы Божьей Матери жестоко расправился с односельчанином. Трагедия произошла в селе Губернское.