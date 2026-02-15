В Петербурге при пожаре в частном доме погибли люди

В Петербурге в частном доме в Курортном районе ночью произошел пожар, унесший жизни трех человек, проинформировало городское управление МЧС РФ.

Сообщение о возгорании на Центральной улице, 4 в поселке Песочный поступило в 3 часа 50 минут (мск). Горел одноэтажный частный дом.

В 7 часов 6 минут пожар был ликвидирован. При разборе завалов обнаружены три погибших человека, говорится в сообщении ведомства.

К тушению привлекли пять единиц спецтехники и 22 специалиста.