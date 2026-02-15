В Эквадоре обнаружили восемь обезглавленных тел с загадочными записками

В прибрежной провинции Гуаяс в Эквадоре полиция обнаружила восемь обезглавленных тел. По информации правоохранителей, это преступление, скорее всего, связано с разборками между преступными группировками, занимающимися контрабандой наркотиков.

Рядом с телами были найдены записки с надписью «Воровство запрещено», уточнил командир местной полиции Марсело Кастильо.

Правоохранители продолжают расследование, выясняя все обстоятельства произошедшего и причастных к нападению лиц.

Ранее на пляже в провинции Манаби в Эквадоре были найдены пять человеческих голов. Было установлено, что головы принадлежат пяти мужчинам в возрасте 20–34 лет. По предварительной версии, все они могли быть убиты в открытом море. Следователи предполагают, что мужчины вышли на лодке в море, где их перехватила и убила преступная группа.

В ЮАР юношу застрелили на глазах у родных. После этого преступник сбежал с отрубленной головой своей жертвы. Об этом 4 января сообщило издание Times Live. Инцидент произошел в Восточно-Капской провинции во время семейного обряда, который связан с возвращением мужчины в общину после прохождения инициации.