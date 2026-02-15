Молодая девушка погибла из-за упавшей с крыши глыбы льда

Поздним вечером 14 февраля в центре Нижнего Новгорода произошла трагедия, унесшая жизнь 19-летней девушки. На улице Варварской две молодые женщины проходили мимо многоквартирного жилого дома. С крыши внезапно сошла массивная глыба снега и наледи. Удар пришелся прямо на прохожих, пишет портал NN.RU.

19-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Ее спутница отделалась легкими ушибами и ссадинами. По предварительным данным, жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

Как выяснили следователи, дом 2007 года постройки. Теперь предстоит установить, проводились ли этой зимой необходимые работы по очистке кровли и почему опасный ледяной нарост не был удален вовремя.

По факту случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека». Санкция этой статьи предусматривает вплоть до лишения свободы для ответственных должностных лиц.

В рамках расследования следователям предстоит дать правовую оценку действиям сотрудников управляющей организации, которые обязаны были своевременно очищать крышу от снега и наледи. Также будет проверена работа жилищной инспекции и других контролирующих органов. Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре.