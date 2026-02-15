Четыре рыбака откололись на льдине в акватории Волги

В Рыбинске сотрудники МЧС провели срочную операцию по спасению любителей зимней рыбалки, которые в воскресенье утром оказались отрезанными от берега на льду Волги. Четверо мужчин, увлекшись ловлей, не заметили, как ледовое поле вокруг них начало разрушаться, и в итоге оказались на дрейфующей льдине. Сигнал о помощи поступил спасателям около 10 часов утра, пишет тг-канал Московский Комсомолец.

Выяснилось, что рыбаки находились примерно в ста метрах от кромки берега, однако самостоятельное возвращение было смертельно опасным. Лед вокруг льдины был слишком тонким и крошился под ногами. Любой неверный шаг грозил падением в ледяную воду. Мужчины оставались на месте, понимая, что любое движение может привести к трагедии.

На помощь выдвинулись спасатели Ярославской области. Используя надувную лодку, они аккуратно приблизились к отколовшемуся льду, чтобы не усугубить ситуацию и не спровоцировать дальнейшее разрушение ледового поля. Сотрудники МЧС переправили всех четверых пострадавших на борт и благополучно доставили на твердую землю.

Один из спасенных, едва ступив на берег, пообещал спасателям и самому себе: «Больше не полезем на лед». Мужчины находились в состоянии стресса, но от медицинской помощи отказались. К счастью, обошлось без обморожений и травм.

В ГУ МЧС по Ярославской области в очередной раз напомнили: выход на лед в период неустойчивых температур смертельно опасен. Даже если визуально ледовый покров кажется прочным, под ним могут образовываться промоины и трещины. Рыбакам настоятельно рекомендуют не испытывать судьбу и воздержаться от подледного лова до наступления устойчивых холодов — если они вообще наступят в этом сезоне.