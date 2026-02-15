Россиянин облил знакомого растворителем и столкнул в костер

Прокурор Амурской области Роман Пантелеев поддержал государственное обвинение в суде по уголовному делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью. 34-летний амурчанин был признан виновным и получил 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что в августе 2025 года в с. Актай Шимановского округа осужденный после попойки вступил в конфликт со знакомым. В ходе разбирательств он облил его растворителем и толкнул в костер.

В суде рассказали, что осужденный в момент нападения был в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он облил мужчину, который сидел на диване, средством для розжига костра, а после толкнул в сторону костра. Одежда и тело мужчины мгновенно вспыхнули от контакта с пламенем.

Россиянин жестоко убил друга и оставил умирать у входа на кладбище

Несмотря на попытки присутствующих потушить огонь и последующую медицинскую помощь, мужчина скончался через несколько дней в машине скорой помощи по пути в Благовещенск. Экспертиза установила, что смерть наступила из-за обширных термических ожогов II–III степени 40–45% поверхности тела и развившихся осложнений.

Амурчанин признал вину, но заверял, что не хотел убивать знакомого, а только напугать его и не думал о последствиях.

Как писал ранее портал 2х2.su, амурчанин облил знакомого легковоспламеняющейся жидкостью, а после толкнул его в костер. Потерпевший получил множественные термические ожоги пламенем шеи, туловища и конечностей, от осложнений которых через несколько дней скончался, несмотря на помощь врачей.