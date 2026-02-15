В Эквадоре обнаружены восемь обезглавленных тел с загадочными записками

В прибрежной провинции Гуаяс Эквадора обнаружено восемь обезглавленных трупов. По данным полиции, преступление, скорее всего, произошло в результате разборок между бандами, занимающимися контрабандой наркотиков.

Недалеко от тел были найдены записки с надписью "Воровство запрещено", сообщил в субботу командир полиции Марсело Кастильо.

Это не первая такая находка. В январе на туристическом пляже в южноамериканской стране были обнаружены пять голов. Их буквально выставили напоказ, сообщает AFP. На деревянной табличке рядом с ним была найдена записка с угрозами членам банды, которые вымогали деньги у местных жителей за "покровительство".

Ожесточенные столкновения между бандами, часто связанные с наркотиками, превратили некогда спокойный Эквадор в самую жестокую страну Южной Америки. В прошлом году уровень убийств составлял 54 на 100 тысяч жителей, согласно данным министерства внутренних дел. Это соответствует одному убийству в час.

Эквадор расположен между двумя крупнейшими производителями кокаина в мире, Колумбией и Перу, и стал важной транзитной страной для торговли наркотиками. Около 70 процентов кокаина обрабатывается в портах Эквадора на Тихом океане, в основном направляясь в США или Европу. В прошлом году, по официальным данным, в Эквадоре было изъято 227 тонн наркотиков.

Правый президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение в нескольких провинциях и направил войска для борьбы с наркобандами, но пока без особых успехов. США в конце прошлого года предложили помощь Кито в борьбе с наркокартелями, но до решительных действий пока не дошло.