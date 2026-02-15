Появились подробности о массированной атаке на российский регион

В результате массированной атаки на Краснодарский край два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших оперативно госпитализировали, сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также зафиксированы повреждения и несколько очагов возгорания.

Как уточнил губернатор, наиболее сложная ситуация наблюдается в поселке Волна, где вследствие атаки были повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Помимо этого, в Сочи поврежден частный дом, а в селе Юровка Анапы под удар попала котельная.

Ранее сообщалось, что в Сочи и Адлере прогремели мощные взрывы на фоне воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).