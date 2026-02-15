РФ потребовала объяснений от Берлина после решения генпрокуратуры ФРГ по ЛНР и ДНР

Посольство России в Германии обратилось к немецким властям за официальными разъяснениями после того, как генпрокуратура ФРГ причислила Луганскую и Донецкую народные республики к «террористическим организациям». Об этом сообщил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«Квалификация генпрокуратурой ФРГ российских регионов в качестве „зарубежных террористических объединений“...нелепое, абсолютно неприемлемое и юридически ничтожное определение. Запросили у германской стороны официальных разъяснений на этот счет», — заявил Нечаев.

Его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что дипмиссия также запросила консульский доступ к россиянину, задержанному в Германии за сбор гуманитарной помощи для Донбасса.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23–27 сентября 2022 года. После подведения итогов президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года объявил о принятии этих регионов в состав РФ и подписал соответствующие договоры.