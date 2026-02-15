Мужчина убил подростка и ранил еще двух человек в центре Осаки

В центре Осаки мужчина с ножом напал на подростков, один из них погиб. Об этом сообщает 47News со ссылкой на полицию. Инцидент произошел 15 февраля в туристическом районе Дотонбори.

По данным правоохранителей, нападавший и трое подростков не были знакомы, однако незадолго до происшествия между ними возник конфликт.

Сообщается, что двое пострадавших получили ножевые ранения, информация об их состоянии уточняется.

Полиция префектуры задержала мужчину около 20 лет, который пытался скрыться с места преступления, передает портал.

