Поезд разрезал упавшую на рельсы пенсионерку

Московский Комсомолец

В польском городе Пабьянице 70-летняя женщина погибла на железнодорожном вокзале. По версии следствия, пишет Gazeta.pl, она могла упасть на рельсы, после чего по ней проехался состав, оставив серьёзные травмы.

Тело обнаружили 8 февраля утром под составом поезда ВроцлавБелосток. Однако выяснилось, что она планировала ехать другим рейсом, который ушёл с её багажом.

Вскрытие показало, что смерть наступила от обильной кровопотери из-за частичной ампутации ноги, также у погибшей был раздроблен таз. Прокуратура возбудила дело о непредумышленном причинении смерти. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.

