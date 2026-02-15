Поезд разрезал упавшую на рельсы пенсионерку

В польском городе Пабьянице 70-летняя женщина погибла на железнодорожном вокзале. По версии следствия, пишет Gazeta.pl, она могла упасть на рельсы, после чего по ней проехался состав, оставив серьёзные травмы.

© Московский Комсомолец

Тело обнаружили 8 февраля утром под составом поезда Вроцлав — Белосток. Однако выяснилось, что она планировала ехать другим рейсом, который ушёл с её багажом.

Вскрытие показало, что смерть наступила от обильной кровопотери из-за частичной ампутации ноги, также у погибшей был раздроблен таз. Прокуратура возбудила дело о непредумышленном причинении смерти. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Читайте также:

Жуткое ДТП в Уссурийске унесло жизнь россиянки

Стало известно о скором визите Путина за границу