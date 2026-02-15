Взрывы слышны в Сочи и Адлере

Жители Краснодарского края сообщают о взрывах в Сочи и Адлере, утверждает Telegram-канал SHOT.

«Работает ПВО, уже сбиты десятки воздушных целей... Наиболее активно взрывы начали греметь после 22:00 и продолжаются до сих пор», — говорится в публикации Telegram-канала.

Официальной информации о повреждениях и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в населённом пункте Волна Темрюкского района из-за падения обломков беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами. Предварительно, пострадавших нет.

Кроме того, в аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

Мэр города Андрей Прошунин сообщал об отражении атаки беспилотников на город.