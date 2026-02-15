В Германии трое неизвестных ограбили банк и скрылись

В немецком городе Штур в федеральной земле Нижняя Саксония трое неизвестных ограбили банк Volksbank и смогли скрыться незамеченными.

© Global look

«После впечатляющего взлома в хранилище Volksbank в Штуре полиция ищет трех неизвестных мужчин в голубой спецодежде. Преступники сбежали, объем украденного неизвестен, а многие клиенты беспокоятся из-за своих сбережений», – пишет издание Bild.

Местная полиция уточняет, что ограбление произошло после обеда в минувшую пятницу. Три человека в спецодежде проникли в спецхранилище, вскрыли и опустошили 15 ячеек. Ущерб от ограбления еще подсчитывается.

