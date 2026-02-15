На карнавале в Швейцарии произошел взрыв

Во время карнавала в швейцарской деревне Шабль произошел мощный взрыв. Местная полиция заявила об одиннадцати пострадавших.

© Global look

«В ходе карнавала в Шабле взорвался воздушный компрессор конфетти-пушки, в результате чего пострадали 11 человек, один из которых получил серьезные ранения и был доставлен вертолетом в больницу», – сообщает новость телерадиокомания RTS со ссылкой на полицию.

На данный момент идет расследование причин инцидента. Полиция и эксперты пытаются установить: имела ли место техническая неисправность оборудования или ошибка обслуживающего персонала.

