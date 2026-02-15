Девушка погибла после падения сосульки в российском городе

В Нижнем Новгороде 19-летняя девушка не пережила падение сосульки. Об этом сообщило региональное следственное управление СК в Telegram.

ЧП произошло 14 февраля на улице Варварской в центре города. Наледь упала с крыши жилого дома на двух проходивших мимо женщин. Прибывшие врачи не смогли спасти одну из них, вторая получила незначительные травмы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека»). В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за своевременную расчистку крыши дома.

14 февраля снега упал с крыши навеса у катка в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа, под завалами оказались пятеро детей. Позднее в сети появилось видео, как десятки человек с лопатами бросились откапывать пострадавших.