Уголовное дело возбудили после давки на День влюбленных в ТЦ Уфы

В Уфе после инцидента с давкой на День влюбленных в ТЦ возбудили дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Правоохранительные органы допрашивают очевидцев, изымают документы и назначают необходимые судебные экспертизы.

Инцидент произошел в торговом центре «Планета» 14 февраля. Организаторы решили раздать посетителям ТЦ сертификаты ко Дню влюбленных. В ходе акции «7000 шаров» на людей сбросили тысячи воздушных шариков, в 20 из которых находились подарочные сертификаты. В этот момент начался ажиотаж и давка, после которой в больнице оказались девушка и ребенок.