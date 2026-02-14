СК возбудил дело по факту гибели человека при пожаре в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в результате пожара, сообщается в официальном канале СК России по Подмосковью в мессенджере Max.

«Сегодня в одном из частных домовладений города Сергиева Посада произошло обрушение кровли, повлекшее возгорание жилых помещений и газгольдера. В ходе тушения пожара обнаружено тело одного человека. В больницу за помощью обратились четыре человека. Точное количество пострадавших уточняется. В территориальном следственном отделе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что сотрудники МЧС локализовали пожар в частных домовладениях.