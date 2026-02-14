В российском регионе река вышла из берегов, затопив окрестности

Февральская оттепель спровоцировала масштабный разлив реки Булавин на востоке Донецкой Народной Республики. Под удар стихии попал посёлок Ольховатка: вода стремительно затапливает придомовые участки и низменные участки дорог, сообщают местные средства массовой информации.

Очевидцы публикуют кадры, на которых мутные потоки скрывают привычные очертания улиц, а старые мосты и переправы уходят под воду.

Для местных жителей случившееся стало неожиданностью. Булавин обычно ведёт себя спокойно и даже считается застойной рекой, но объём талых вод в этом году заставил её проявить крутой нрав. Река протяжённостью 39 километров берёт начало у Дебальцево, течёт по холмистой равнине и служит естественной границей между Донецкой и Луганской областями. Более 40 притоков подпитывают её русло, а извилистая пойма, поросшая ивами и лозняком, в обычное время скрыта за высокими травами.

В районе Енакиево Булавин образует Волынцевское водохранилище — стратегический объект питьевого водоснабжения. Однако сейчас главная угроза исходит не от нехватки воды, а от её бесконтрольного распространения. Из-за малого уклона реку часто называют заболоченным водотоком. Само название, вероятно, происходит от древнерусского «баловина» или «болавин», что означает мелкое озеро или болотистое место. Сегодня этимология напомнила о себе самым прямым образом.