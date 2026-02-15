Здание супермаркета рухнуло под тяжестью снега в подмосковной Бабаихе

Здание супермаркета «Пятерочка» рухнуло под тяжестью снега в подмосковной Бабаихе.

Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили в администрации Дмитровского муниципального округа.

— По информации собственника здания, была запланирована расчистка крыши здания от снега, была привлечена автовышка и бригада, в магазине в этот момент никого не было. Перед началом работы по расчистке крыши произошел обвал кровли, — сообщили в администрации.

Пострадавших в результате обрушения нет, передает РИА Новости со ссылкой на районное управление.

30 января крыша остановки общественного транспорта в подмосковных Мытищах не выдержала тяжести накопившегося снега и рухнула на девушку. Инцидент случился возле жилого комплекса «Датские кварталы».