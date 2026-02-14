При взрыве газа в частном доме в Сергиевом Посаде пострадали пять человек
В результате взрыва газа в частном доме в подмосковном Сергиевом Посаде пострадали пять человек.
Об этом сообщает ГКУ «Мособлпожспас».
Отмечается, что в частном доме на улице Митькина взорвался газгольдер. В результате загорелись три жилых дома.
«Пять человек пострадали в результате происшествия, детей среди них нет», — говорится в сообщении.
Тушение пожара продолжается. Причины устанавливаются.
Ранее в Хабаровском крае при пожаре в частном доме погибли четверо детей и женщина.