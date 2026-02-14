Ребенка насмерть завалило снегом возле катка в российском городе

В городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа группу детей завалило снегом возле катка, одного из них не спасли. Об этом сообщил Следственный комитет Югры в Telegram.

По данным ведомства, смертельные травмы получил подросток 2013 года рождения, еще одного ребенка госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Как сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, всего под снегом оказались пятеро несовершеннолетних. Троих без травм и повреждений доставили домой.

«На месте работают правоохранительные органы — они дадут правовую оценку произошедшему», — написал чиновник.

Ранее в Екатеринбурге под весом наледи рухнула крыша бассейна. В этот момент в нескольких сантиметрах от места обрушения стояли две шестилетние девочки, они остались невредимы.

До этого в Котовске Тамбовской области под весом снега обрушился козырек хирургического отделения городской больницы. Под завалами оказались два припаркованных автомобиля и четыре человека, одного из них не спасли.