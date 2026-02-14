Стало известно о серьезной проблеме на крупнейшей в мире АЭС

Шестой реактор крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива» из-за неполадок не может вырабатывать и отправлять электричество. Запуск вновь откладывается, сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

Первоначально реактор хотели запустить в январе, но из-за технических проблем смогли это сделать только 9 февраля. Планировалось, что 15 февраля реактор начнет вырабатывать электричество в тестовом режиме. Однако в субботу выяснилось, что из строя вышел прибор для изменения нейтронов. Поэтому вновь объявлено о задержке запуска АЭС — «как минимум на полсуток».

По плану реактор должен начать работу в промышленных объемах 18 марта. Пока неизвестно, скорректирует ли руководство АЭС эти сроки.

АЭС «Касивадзаки-Карива» была закрыта после аварии на атомной электростанции «Фукусима» в 2011 году.