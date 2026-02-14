15 человек пострадали при атаке ВСУ на поселок в ЛНР

15 человек пострадали при атаке беспилотников Вооружен сил Украины (ВСУ) в поселке Центральный Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в MAX.

© Леонид Пасечник / MAX

По его словам, под удар попали сразу несколько улиц. Повреждения получили десятки жилых домов, здание школы, поселковый совет и почтовое отделение.

«Сейчас за помощью к медикам уже обратились 15 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Медицинские бригады продолжают отрабатывать вызовы», — написал Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что в муниципальном округе развернут оперативный штаб. Экстренные службы ликвидируют последствия удара.

Ранее солдаты ВСУ обстреляли автобус в селе Малокаховка в Херсонской области. По данным губернатора Владимира Сальдо, пострадали два человека. Их госпитализировали в Каховскую центральную районную больницу с осколочными ранениями лица и тела.