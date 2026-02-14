Лифт с матерью и ребенком сорвался с 10-го этажа в новостройке Москвы

В Москве в ЖК «Новое Внуково» лифт, в котором мать с полуторагодовалым ребенком возвращалась домой после прогулки, сорвался с 10-го этажа, сообщает Baza.

По словам женщины, кабина резко рванула и пролетела вниз два этажа. После этого лифт медленно продолжил движение вниз. Мать пыталась связаться с диспетчером, но кнопка его вызова в кабине не работала. На крики женщины в итоге отреагировали соседи и вызвали лифтеров. Открыть двери кабины им удалось только после перезапуска. Ребенка госпитализировали с ушибом головы, у его матери — сотрясение мозга и множественные ушибы.

Как пишет Telegram-канал, после этого инцидента лифт продолжил работать. Жильцов о ЧП не проинформировали. Они узнали о случившемся из домового чата. Дом ввели в эксплуатацию в 2025 году, и, по словам жителей, неполадки с лифтами возникли сразу. В Мосжилинспекции и управляющей компании заявили, что оборудование исправно. После случившегося с матерью и ребенком жители не пользуются кабиной и ждут реакции надзорных органов.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал увеличить минимальный гарантийный срок на лифтовое оборудование в России до пяти лет. По словам парламентария, россияне покупают квартиры в новых домах, вместо комфорта получая ежедневный стресс и реальную угрозу жизни. Жители домов вынуждены по 40 минут ждать починки сломанного лифта, а некоторые вообще не рискуют пользоваться лифтами после новостей о падениях кабин.