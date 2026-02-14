При пожаре в Чечне погибли пенсионерка и ее внучка

В Серноводском районе Чеченской Республики произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли люди. Возгорание случилось в одной из квартир на втором этаже, откуда огонь и густой дым быстро распространились по зданию.

По предварительным данным, причиной воспламенения стала неисправность электрического камина. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Чеченской Республике, в момент пожара в квартире, где начался огонь, никого не было.

Жертвами пожара стали два человека, проживавшие этажом выше. 68-летняя женщина и ее 16-летняя внучка погибли от удушья продуктами горения. Спасти их не удалось из-за стремительного распространения дыма. Остальные жильцы дома были оперативно эвакуированы, пострадавших среди них нет.

В настоящее время пожар полностью локализован. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Они проводят осмотр, выясняют все обстоятельства произошедшего и опрашивают очевидцев. Назначены необходимые экспертизы для установления точной причины возгорания.

По факту гибели людей организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Следствие намерено дать оценку как соблюдению правил пожарной безопасности, так и действиям ответственных лиц.