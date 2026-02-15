У жителей Пятигорска изъяли вейпов на 10 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность двух жителей Пятигорска. Женщина и ее знакомый организовали сбыт никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки, сообщает пресс-служба МВД России.

© Московский Комсомолец

По данным оперативников, предприниматели закупили крупную партию одноразовых вейпов у неустановленного лица. Товар предназначался для дальнейшей перепродажи в торговом павильоне с существенной наценкой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение склада и провели проверку.

При осмотре помещения магазина правоохранители обнаружили и изъяли 5 тысяч единиц немаркированной никотинсодержащей продукции. Проведённая товароведческая экспертиза показала, что стоимость изъятого составила порядка 10 миллионов рублей. Вся продукция не имела необходимых акцизных марок и документов, подтверждающих легальность происхождения.

В отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ за производство, приобретение, хранение или сбыт товаров без маркировки. Фигурантам грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до трёх лет. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства незаконной деятельности.