МЧС ищет двух рыбаков в Азовском море

В Азовском море ищут двух пропавших рыбаков. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

«Поиски продолжаются. Для оказания помощи пропавшим рыбакам в акватории Азовского моря привлечены сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, Аварийно-спасательного отряда КРЫМ-СПАС, МВД и другие службы взаимодействия», — уточняется в сообщении.

Всего задействовано 134 человека и 12 единиц техники — катера, беспилотники и автомобили. От МЧС работают 27 человек.

Ранее спасатели завершили эвакуацию 71 рыбака со льдины на Сахалине.