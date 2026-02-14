На Украине объявили в розыск близкого к Зеленскому экс-чиновника

По данным украинских телеграм-каналов, экс-замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма объявлен в розыск. Соответствующая информация внесена в базу данных Министерства внутренних дел страны.

Также в розыск попал брат экс-чиновника, Олег Шурма. Оба брата обозначены как лица, уклоняющиеся от следствия.

Ростислав Шурма занимал должность заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака с ноября 2021 года по сентябрь 2024 года. Расследование связано с подозрением в коррупции при обеспечении выплат по «зеленому тарифу». Следствие полагает, что бюджетные средства были противоправно перечислены солнечным электростанциям, расположенным на территориях, неподконтрольных Украине. Оценочный ущерб по делу составляет около 3,2 миллиона долларов.