В московском вузе частично обрушился потолок

Частичное повреждение подвесного потолка произошло в аудитории одного из старых корпусов Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

«Предварительная причина — резкий перепад температуры воздуха в Москве. Занятия в данной аудитории не проводятся», — отмечается в сообщении.

В вузе уточнили, что никто не пострадал, угрозы для педагогов и студентов в других частях здания нет. Остальные аудитории продолжают работать.

Специалисты уже осмотрели помещение и приступили к ремонту, добавили в пресс-службе.

