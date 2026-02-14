У москвички украли 1,4 миллиона рублей под предлогом проверки подлинности денег

Телефонные мошенники похитили у москвички 1,4 миллиона рублей под предлогом проверки подлинности наличных. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

© Вечерняя Москва

Жертва попала в чат в мессенджере. Думая, что это группа ее коллег, женщина не удалила его, перешла по ссылке и отправила запрошенный код. В результате ей начали звонить злоумышленники, которые убедили женщину, что она участвует в операции по задержанию мошенников, и попросили передать свои деньги курьерам для «проверки».

— За неделю она отдала аферистам свыше 1,4 миллиона рублей и только потом поняла, что ее обманули, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что не следует выполнять указания незнакомцев по телефону. Сотрудники банков и правоохранительных органов не предлагают гражданам участвовать в операциях, связанных с переводом или снятием средств, передает ТАСС.

Ранее киберполиция предупредила о рисках восстановления информации на фотографиях после закрашивания данных в редакторе телефона. В ведомстве отметили, что даже после редактирования информация может оставаться частично доступной, и это создает угрозу мошенничества.

Также в МВД рассказали, что основной целью мошенников при краже аккаунтов россиян на маркетплейсах являются покупки в рассрочку. В ведомстве посоветовали установить самозапрет на кредиты, а также включить двухфакторную аутентификацию.