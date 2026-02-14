Навес клинической больницы рухнул под тяжестью снега: под завалами могут быть люди
В Тамбовской области обрушился навес клинической больницы, сообщает телеграм-канал 112 в субботу.
По данным журналистов, все произошло в Котовске: под тяжестью снега обвалился навес при входе в больницу, и под завалами могут быть люди.
В сообщении уточняется, что под обрушившимся навесом может быть четыре человека, а также два автомобиля. Информация о ЧП и точное количество пострадавших уточняется, на месте происшествия работают экстренные службы.