В Тамбовской области обрушился навес клинической больницы, сообщает телеграм-канал 112 в субботу.

По данным журналистов, все произошло в Котовске: под тяжестью снега обвалился навес при входе в больницу, и под завалами могут быть люди.

В сообщении уточняется, что под обрушившимся навесом может быть четыре человека, а также два автомобиля. Информация о ЧП и точное количество пострадавших уточняется, на месте происшествия работают экстренные службы.