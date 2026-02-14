Бездомная собака напала на ребенка в регионе РФ
В Омске бездомная собака напала на семилетнего ребенка, сообщают в субботу в СК России.
Стало известно, что на ребенка напала бездомная собака в поселке Степном в феврале, о травмах несовершеннолетнего не сообщается. В СКР Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело.
При этом, в сообщении также отмечается, что в населенном пункте обитает большое количество безнадзорных животных, которые часто проявляют агрессию к жителям. Обращения граждан в профильные структуры на данный момент результатов не принесли.