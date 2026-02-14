Пара из России загадочно умерла за границей с разницей в шесть дней. Родственники погибших подозревают, что власти скрывают истинные причины и намеренно затягивают экспертизу. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в Baza со ссылкой на родственников россиян.

© Вечерняя Москва

По данным канала, 39-летняя Любовь Стрелкова переехала из Пермского края на Северный Кипр шесть лет назад. Последний ее разговор с матерью состоялся за четыре дня до трагедии, тогда Любовь не жаловалась на здоровье, поэтому новость о ее внезапной смерти стало шоком для семьи.

Девушка была найдена мертвой 20 января в своем доме, но причины гибели остаются неизвестными: полиция не предоставила протокол осмотра места происшествия, а заключение о смерти обещали выдать только через год, отметили в СМИ. Семье отдали тело для захоронения, хотя для этого нужна судебно-медицинская экспертиза. При этом повторное вскрытие в России невозможно, так как тело было забальзамировано.

Пропавшего в тайге с семьей Усольцева связали с Эпштейном

Как сообщили журналисты, ее брат пытался ускорить выдачу заключения о смерти через консульство РФ на Северном Кипре, но там сказали, что это в компетенции Турции. Теперь он надеется решить вопрос через Генконсульство РФ в Стамбуле.

Смерть гражданского мужа Любови, Александра Шеромова, также остается загадкой — он скончался в Испании через шесть дней после нее. Детали его смерти также неизвестны, передает Telegram-канал Baza.

В конце января издание Sabah сообщило, что в Стамбуле полиция обнаружила тело женщины без головы, завернутое в простыню, в мусорном контейнере. Труп был найден сборщиком макулатуры в мусорном баке в районе Шишли. После оцепления района и прибытия следователей по убийствам личность погибшей была установлена по отпечаткам пальцев.