Петербуржец напал на полицейского с катаной

В Санкт-Петербурге суд на два месяца арестовал мужчину, напавшего с катаной на полицейского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

По версии следствия, 12 февраля в квартире на улице Окуловской пьяный россиянин, не согласившись с задержанием его знакомого за разбой, ударил одного из правоохранителей катаной по руке. В результате у полицейского диагностировали повреждения мышц, суставов и сухожилий, а также резаную рану кисти.

В суде обвиняемый отказался от высказываний по делу, однако против заключения под стражу до 11 апреля возражать не стал.

Ранее в Омской области суд взял под стражу мужчину, избившего жену и напавшего на полицейского. Как стало известно, россиянин поругался с супругой на почве ревности и стал наносить ей удары, угрожая при этом расправой. Когда на место прибыл правоохранитель, обвиняемый вооружился битой и ударил его.